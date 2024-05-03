Зарплати у 2025 році перевищать довоєнний рівень. НБУ прогнозує брак робочої сили

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Роботодавцям доводиться підвищувати зарплати в умовах браку працівників, і уже у 2025 році їхній реальний розмір перевищить довоєнний рівень. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті НБУ, опублікованому в ніч проти 3 травня.

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Національний банк указує, що через невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і у 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях і резюме на сайтах пошуку роботи.

Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. НБУ вважає, що визначальним чинником складного стану ринку праці стане повільне повернення мігрантів в Україну через їх адаптацію до життя за кордоном і відновлення трудової міграції.

"Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень і підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", – йдеться у звіті.

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