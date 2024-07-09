В Германии инициировали налоговые скидки для иностранцев

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Фото: EPA

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек инициировал понижение налогов для иностранцев, сообщает BILD. По мнению чиновника, это должно привлечь в страну больше квалифицированных работников из-за границы.

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Предлагается, что в первый год пребывания в Германии иностранцам не нужно будет платить никаких налогов с 30% зарплаты, на второй год – с 20%, на третий год – с 10%.

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"Высокое бремя налогов и взносов удерживает людей от переезда в Германию. Другие иммиграционные страны предлагают явные преимущества, и налоговые скидки являются чем-то новым. Мы не можем позволить себе еще больше отстать в международной конкуренции за квалифицированных работников", – заявил депутат Бундестага Паскаль Кобер от партии Свободной демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию.

Справка В Германии действует прогрессивная система налогообложения. Налог с зарплаты составляет 0%, если доход до 9744 евро; 14% – в случае, если сумма заработной платы от 9744 до 57 918 евро; 42% – когда доходы лица в пределах от 57 918 до 274 612 евро в год; 45% – в случае, когда сумма общего дохода превышает 274 612 евро. В Германии действует прогрессивная система налогообложения. Налог с зарплаты составляет 0%, если доход до 9744 евро; 14% – в случае, если сумма заработной платы от 9744 до 57 918 евро; 42% – когда доходы лица в пределах от 57 918 до 274 612 евро в год; 45% – в случае, когда сумма общего дохода превышает 274 612 евро.

Оппозиция уже раскритиковала эту инициативу, поскольку в результате граждане Германии будут платить больше, чем живущие рядом иностранцы. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Юлия Клекнер обвинила власть в "дискриминации жителей страны".

5 июля коалиционное правительство ФРГ пришло к согласию относительно федерального бюджета на 2025 год. Решение предусматривает сохранение "долгового тормоза", запрещающего брать кредиты для пополнения бюджета, улучшение налоговой политики для бизнеса и стимулирование занятости населения.

Последнее – попытка решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии и облегчить выход мигрантов на рынок труда.

Германия трудоустроила в шесть раз меньше украинцев, чем планировалось. С ноября 2023 по май 2024 в ФРГ удалось интегрировать на рынке труда 33 000 беженцев из Украины вместо 200 000.

По данным Федерального агентства по труду, к середине марта среди украинских беженцев в Германии работает только каждый четвертый. Из 1,17 млн ​​находящихся в Германии украинских беженцев трудоспособными были почти 530 000.

Уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5%, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемом Minijobs – мини-работах.

Одна из причин низкого процента трудоустройства украинцев в Германии – 72% украинцев имеют высшее образование, их считают сверхквалифицированными. Трудоустройству мешает длительный процесс признания образования украинцев, например для разрешения работать врачом или фармацевтом.