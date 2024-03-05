У ЄС представили першу оборонно-промислову стратегію: залучать Україну
Європейська комісія та високий представник ЄС Жозеп Боррель 5 березня представили першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS) на рівні ЄС. Про це йдеться на сайті ЄК.
Нова програма оборонної промисловості спрямована на підвищення готовності та безпеки Європи у відповідь на загрози у зв'язку із вторгненням РФ до України та передбачає залучення України.
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"Після невиправданої агресивної війни Росії проти України конфлікт високої інтенсивності повернувся на наш континент. [...] Нам необхідно мати готові системи захисту та обладнання, коли вони будуть потрібні, і в необхідних кількостях", – йдеться у повідомленні.
Для досягнення цієї мети передбачається:
→ заохочення країн ЄС інвестувати більше, краще, разом та по-європейськи. Цьому сприятимуть нові програми, що полегшують спільну купівлю та співпрацю на європейському рівні;
→ зробити європейську оборонну промисловість сильнішою, гнучкішою та інноваційнішою. Будуть зроблені кроки для підтримки досліджень, збільшення інвестицій та роботи над проблемами у ланцюжках постачання. У рамках цього у Києві відкриється Офіс оборонних інновацій;
→ фінансування для підготовки оборонної промисловості за допомогою нової програми вартістю 1,5 млрд євро та обговорення потреб в обороні для наступного довгострокового бюджету ЄС;
→ впровадження культури оборонної готовності у всі політики, зокрема шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;
→ розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС щодо підтримки оборонної промисловості та стимулювання співробітництва між оборонною промисловістю ЄС та України;
→ об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.
Стратегія також встановлює низку цілей. До 2030 року країни ЄС мають:
→ закупити щонайменше 40% оборонного обладнання спільними зусиллями;
→ забезпечити, щоб вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;
→ досягти сталого прогресу у напрямі закупівель не менше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року та 60% до 2035 року.
"Це допоможе зробити ЄС безпечнішим і стійкішим. Це принесе користь не тільки всім нам в ЄС, але й ключовим союзникам, зокрема НАТО та Україну", – наголошується у повідомленні.
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