У ЄС представили першу оборонно-промислову стратегію: залучать Україну

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Європейська комісія та високий представник ЄС Жозеп Боррель 5 березня представили першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS) на рівні ЄС. Про це йдеться на сайті ЄК.

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Нова програма оборонної промисловості спрямована на підвищення готовності та безпеки Європи у відповідь на загрози у зв'язку із вторгненням РФ до України та передбачає залучення України.

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"Після невиправданої агресивної війни Росії проти України конфлікт високої інтенсивності повернувся на наш континент. [...] Нам необхідно мати готові системи захисту та обладнання, коли вони будуть потрібні, і в необхідних кількостях", – йдеться у повідомленні.

Для досягнення цієї мети передбачається:

→ заохочення країн ЄС інвестувати більше, краще, разом та по-європейськи. Цьому сприятимуть нові програми, що полегшують спільну купівлю та співпрацю на європейському рівні;

→ зробити європейську оборонну промисловість сильнішою, гнучкішою та інноваційнішою. Будуть зроблені кроки для підтримки досліджень, збільшення інвестицій та роботи над проблемами у ланцюжках постачання. У рамках цього у Києві відкриється Офіс оборонних інновацій;

→ фінансування для підготовки оборонної промисловості за допомогою нової програми вартістю 1,5 млрд євро та обговорення потреб в обороні для наступного довгострокового бюджету ЄС;

→ впровадження культури оборонної готовності у всі політики, зокрема шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;

→ розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС щодо підтримки оборонної промисловості та стимулювання співробітництва між оборонною промисловістю ЄС та України;

→ об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.

Програма європейської оборонної промисловості (EDIP) – це нова законодавча ініціатива, яка мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років, щоб продовжити підвищення конкурентоспроможності EDTIB. Бюджет EDIP також може використовуватись для створення Фонду прискорення трансформації оборонних ланцюгів постачання (FAST).

Стратегія також встановлює низку цілей. До 2030 року країни ЄС мають:

→ закупити щонайменше 40% оборонного обладнання спільними зусиллями;

→ забезпечити, щоб вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

→ досягти сталого прогресу у напрямі закупівель не менше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року та 60% до 2035 року.

"Це допоможе зробити ЄС безпечнішим і стійкішим. Це принесе користь не тільки всім нам в ЄС, але й ключовим союзникам, зокрема НАТО та Україну", – наголошується у повідомленні.