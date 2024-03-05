В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию: привлекут Украину
Европейская комиссия и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 5 марта представили первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS) на уровне ЕС. Об этом говорится на сайте ЕК.
Новая программа оборонной промышленности направлена на повышение готовности и безопасности Европы в ответ на угрозы в связи с вторжением РФ в Украину и предусматривает привлечение Украины.
Читайте также: Кулеба: Украина получит около 170 000 снарядов от ЕС до конца марта
"После неоправданной агрессивной войны России против Украины конфликт высокой интенсивности вернулся на наш континент. [...] Нам необходимо иметь готовые системы защиты и оборудование, когда они потребуются, и в необходимых количествах", – говорится в сообщении.
Для достижения этой цели предусмаривается:
→ поощрение стран ЕС инвестировать больше, лучше, вместе и по-европейски. Этому будут способствовать новые программы, облегчающие совместную покупку и сотрудничество на европейском уровне;
→ сделать европейскую оборонную промышленность более сильной, более гибкой и более инновационной. Будут предприняты шаги для поддержки исследований, увеличения инвестиций и работы над проблемами в цепочках поставок. В рамках этого в Киеве откроется Офис оборонных инноваций;
→ финансирование для подготовки оборонной промышленности посредством новой программы стоимостью 1,5 млрд евро и обсуждения потребностей в обороне для следующего долгосрочного бюджета ЕС;
→ внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;
→ развитие более тесных связей с Украиной посредством ее участия в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;
→ объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.
Стратегия также устанавливает ряд целей. К 2030 году страны ЕС должны:
→ закупить как минимум 40% оборонного оборудования совместными усилиями;
→ обеспечить, чтобы стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;
→ достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.
"Это поможет сделать ЕС более безопасным и устойчивым. Это принесет пользу не только всем нам в ЕС, но и ключевым союзникам, включая НАТО и Украину", – подчеркивается в сообщении.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали предоставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- 7 февраля глава евродипломатии заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов к концу 2024 года.
- 21 февраля генсек НАТО сообщил, что страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.