В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию: привлекут Украину

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Европейская комиссия и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 5 марта представили первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS) на уровне ЕС. Об этом говорится на сайте ЕК.

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Новая программа оборонной промышленности направлена на повышение готовности и безопасности Европы в ответ на угрозы в связи с вторжением РФ в Украину и предусматривает привлечение Украины.

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"После неоправданной агрессивной войны России против Украины конфликт высокой интенсивности вернулся на наш континент. [...] Нам необходимо иметь готовые системы защиты и оборудование, когда они потребуются, и в необходимых количествах", – говорится в сообщении.

Для достижения этой цели предусмаривается:

→ поощрение стран ЕС инвестировать больше, лучше, вместе и по-европейски. Этому будут способствовать новые программы, облегчающие совместную покупку и сотрудничество на европейском уровне;

→ сделать европейскую оборонную промышленность более сильной, более гибкой и более инновационной. Будут предприняты шаги для поддержки исследований, увеличения инвестиций и работы над проблемами в цепочках поставок. В рамках этого в Киеве откроется Офис оборонных инноваций;

→ финансирование для подготовки оборонной промышленности посредством новой программы стоимостью 1,5 млрд евро и обсуждения потребностей в обороне для следующего долгосрочного бюджета ЕС;

→ внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;

→ развитие более тесных связей с Украиной посредством ее участия в инициативах ЕС по поддержке оборонной промышленности и стимулированию сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;

→ объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

Программа европейской оборонной промышленности (EDIP) – это новая законодательная инициатива, которая мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов, чтобы продолжить повышение конкурентоспособности EDTIB. Бюджет EDIP также может использоваться для создания Фонда ускорения трансформации оборонных цепей поставок (FAST).

Стратегия также устанавливает ряд целей. К 2030 году страны ЕС должны:

→ закупить как минимум 40% оборонного оборудования совместными усилиями;

→ обеспечить, чтобы стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

→ достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.

"Это поможет сделать ЕС более безопасным и устойчивым. Это принесет пользу не только всем нам в ЕС, но и ключевым союзникам, включая НАТО и Украину", – подчеркивается в сообщении.