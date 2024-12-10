Українці вирішили витратитись на новорічні свята. Середній чек – до 5000 грн: опитування

Близько 80% українців витратить частину свого святкового бюджету на підтримку ЗСУ

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У Різдвяно-новорічні свята, у період 1-24 грудня, 65% українців витратить гроші на святкові покупки. У 2023 році 59% українців робили святкові купівлі, у 2022-му – 61%, свідчать дані щорічного дослідження "Святковий шопінг українців" від Deloitte.

Для більшості українців (57%) середній святковий чек становитиме від 1000 до 5000 грн. Найпопулярнішими категоріями товарів залишаються харчові продукти, іграшки для дітей, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої. 85% українців передусім купуватимуть новорічні товари для сім'ї.

Цього року в дослідженні Deloitte проаналізував, як різні покоління українців – зумери (2000-2015), міленіали (1984-2000), покоління Х (1967-1984) та бебі-бумери (1944-1967) – підходять до святкових купівель. Наприклад, міленіали перш за все витрачають гроші на придбання іграшок для дітей, тоді як зумери більше орієнтовані на одяг, предмети домашнього вжитку, косметику та книги. Представники покоління Х зазвичай готові віддати майже половину свого святкового бюджету на допомогу ЗСУ, а бебі-бумери з більшою ймовірністю виберуть підтримати українського виробника.

Сім із 10 респондентів планують направити частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійну допомогу, а 79% підтримають захисників на передовій. Серед покоління бебі-бумерів 91% спрямують кошти саме на допомогу українським військовим.

Висловили готовність використати штучний інтелект під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок 23% респондентів. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.

Українські споживачі готові чекати на доставлення товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари до онлайн-кошика, щоб отримати безплатне доставлення.

Під час різдвяного та новорічного шопінгу планують купити товари від українських брендів та постачальників 41% опитаних.

Більш ніж половина українців (56%) віддають перевагу продавцю, який пропонує можливість сплатити товари частинами без додаткових відсотків.

Дослідження проводилося за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Метод збору даних включав онлайн-опитування щодо квотованої вибірки, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Загалом в опитуванні взяло участь понад 1000 респондентів.

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