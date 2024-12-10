Украинцы решили потратиться на новогодние праздники. Средний чек — до 5000 грн: опрос

Около 80% украинцев потратят часть своего праздничного бюджета на поддержку ВСУ

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В Рождественско-новогодние праздники, в период 1-24 декабря, 65% украинцев потратят деньги на праздничные покупки. В 2023 году 59% украинцев делали праздничные покупки, в 2022-м – 61%, свидетельствуют данные ежегодного исследования "Праздничный шопинг украинцев" от Deloitte.

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Для большинства украинцев (57%) средний праздничный чек составит от 1000 до 5000 грн. Самыми популярными категориями товаров остаются продукты питания, игрушки для детей, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки. 85% украинцев прежде всего будут покупать новогодние товары для семьи.

В этом году в исследовании Deloitte проанализировал, как разные поколения украинцев – зуммеры (2000-2015), миллениалы (1984-2000), поколение Х (1967-1984) и беби-бумеры (1944-1967) – подходят к праздничным покупкам. Например, миллениалы прежде всего тратят деньги на приобретение игрушек для детей, тогда как зуммеры больше ориентированы на одежду, предметы домашнего обихода, косметику и книги. Представители поколения Х обычно готовы отдать почти половину своего праздничного бюджета на помощь ВСУ, а бэби-бумеры с большей вероятностью выберут поддержать украинского производителя.

Семь из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным.

Выразили готовность использовать искусственный интеллект во время праздничного шопинга для поиска идей по подаркам, скидкам 23% респондентов. Этот показатель снижается с увеличением возраста: от 41% у зуммеров до 13% среди людей поколения бэби-бумеров.

Украинские потребители готовы ждать доставку товара из-за границы, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

Во время рождественского и новогоднего шопинга планируют купить товары от украинских брендов и поставщиков 41% опрошенных.

Больше половины украинцев (56%) предпочитают продавца, который предлагает возможность оплатить товары частями без дополнительных процентов.

Исследование проводилось с помощью многоступенчатой ​​стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и виду занятости. Метод сбора данных включал онлайн-опрос по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. Всего в опросе приняло участие более 1000 респондентов.

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