У Росії черговий обвал рубля: інвестори рятують свої активи

Курс російського рубля опустився до 87,5 $1, що є найнижчим показником з кінця березня 2022 року. Котирування опубліковано на платформі investing.com.

Станом на 16:50 падіння рубля продовжувалося.

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Рубль також опустився до 15-місячного мінімуму щодо євро (91,17 руб/1 євро) і під час торгів знижувався до позначки 95,91 за євро.

Падіння рубля почалося з понеділка, 26 червня, коли ринок почав реагувати на суботній бунт приватної військової Групи Вагнера проти російського режиму.

Попит на долар у Росії збільшується разом із тим, як учасники ринку посилено шукають активи-притулки на тлі дестабілізації політичної ситуації всередині країни, вважають в агентстві Reuters.

Обвал рубля посилюють і ринкові чинники. У Росії експортери почали проводити заплановану конвертацію виторгу в рублі, що підвищило пропозицію місцевої валюти.

Також на ослаблення рубля впливає падіння цін на нафту до $71 барель.

24 червня 2023 року в Росії впав курс рубля та акції на Мосбіржі.

26 червня курс рубля на біржі після бунту Пригожина впав до рівня березня 2022 року.

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