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В России очередной обвал рубля: инвесторы спасают свои активы

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 16:56
В России очередной обвал рубля: инвесторы спасают свои активы - Фото
Фото: depositphotos.com

Курс российского рубля опустился до 87,5 за $1, что является самым низким показателем с конца марта 2022 года. Котировки опубликованы на платформе investing.com.   

По состоянию на 16:50 падение рубля продолжалось. 

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Рубль также опустился до 15-месячного минимума по отношению в евро (91,17 руб/1 евро) и в ходе торгов снижался до отметки 95,91 за евро. 

Падение рубля началось с понедельника, 26 июня, когда рынок начал реагировать на субботний бунт частной военной Группы Вагнера против российского режима. 

Спрос на доллар в России увеличивается по мере того, как участники рынка усилено ищут активы-убежища на фоне дестабилизации политической ситуации внутри страны, считают в агентстве Reuters.   

Обвал рубля усиливают и рыночные факторы. В РФ экспортеры начали проводить запланированную конвертацию выручки в рубли, что повысило предложение местной валюты. 

Также на ослабление рубля влияет падение цен на нефть до $71 баррель. 

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Роман Брыль
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