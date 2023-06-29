В России очередной обвал рубля: инвесторы спасают свои активы

Курс российского рубля опустился до 87,5 за $1, что является самым низким показателем с конца марта 2022 года. Котировки опубликованы на платформе investing.com.

По состоянию на 16:50 падение рубля продолжалось.

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Рубль также опустился до 15-месячного минимума по отношению в евро (91,17 руб/1 евро) и в ходе торгов снижался до отметки 95,91 за евро.

Падение рубля началось с понедельника, 26 июня, когда рынок начал реагировать на субботний бунт частной военной Группы Вагнера против российского режима.

Спрос на доллар в России увеличивается по мере того, как участники рынка усилено ищут активы-убежища на фоне дестабилизации политической ситуации внутри страны, считают в агентстве Reuters.

Обвал рубля усиливают и рыночные факторы. В РФ экспортеры начали проводить запланированную конвертацию выручки в рубли, что повысило предложение местной валюты.

Также на ослабление рубля влияет падение цен на нефть до $71 баррель.

24 июня 2023 года в России рухнул курс рубля и акции на Мосбирже.

26 июня курс рубля на бирже после бунта Пригожина рухнул до уровня марта 2022 года.

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