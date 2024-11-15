"Власна справа": аудит показав менше ніж 1% порушень серед отримувачів грантів
Державна служба зайнятості провела перевірку мікрогрантів, наданих за програмою "Власна справа". За результатами аудиту виявлено, що лише менш як 1% виданих коштів підлягають поверненню через порушення умов договору. Про це повідомили в Державній службі зайнятості на запит Укрінформу.
З 14 500 мікрогрантів, наданих підприємцям, органи контролю перевірили, чи дотримуються отримувачі умов договорів після завершення шести місяців діяльності. У менш ніж 1% випадків було виявлено порушення, через які кошти мають бути повернуті.
Основними причинами порушень є невиконання вимог щодо створення робочих місць або використання коштів не за призначенням, як це було вказано в бізнес-плані. Контроль за виконанням умов мікрогрантів здійснюють місцеві центри зайнятості через періодичні виїзні перевірки на місце роботи отримувача. Такий нагляд триває до трьох років з моменту нарахування коштів.
Якщо підприємство не створило робочі місця протягом шести місяців з дня отримання коштів, то воно зобов'язане повернути грант протягом наступного місяця.
Програма "Власна справа" діє протягом трьох років, повні підсумки будуть підбиті наприкінці наступного року. Проте вже зараз директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що програма демонструє високий рівень ефективності, і більшість учасників сумлінно дотримуються умов договорів.
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