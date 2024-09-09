Молоді запропонували гранти у 150 000 грн на бізнес: Кабмін розширив "Власну справу"

Для молодих підприємців прибрали умову обов'язково створити робочі місця за гроші гранту

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Молоді люди віком до 25 років зможуть отримати грант до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу в рамках державної програми "Власна справа". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Щоб отримати грант, необхідно зареєструвати ФОП та подати заявку через портал "Дія".

При цьому для молодих підприємців забрали умову обов'язкового створення робочих місць за гроші гранту.

Через три роки молодий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 000 грн із зобов'язанням створити не менше двох робочих місць.

Також уряд розширив категорії одержувачів грантів у рамках "Власної справи". Тепер їх можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. Такий грант становитиме до 500 000 грн.

Крім того, уряд додав до списку одержувачів грантів виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій.

Ще одне нововведення полягає в тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, зараз уряд працює над подальшим розширенням програми "Власна справа".

По-перше, при створенні від чотирьох робочих місць суму грантової підтримки планують збільшити вдвічі, з 250 000 до 500 000 грн. По-друге, планується дозволити отримувати грант на 250 000 грн повторно через три роки після отримання першого гранту для всіх категорій підприємців.

Загалом за два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали від держави 20 000 грантів на розвиток бізнесу на 4,6 млрд грн. Завдяки цьому вони створили понад 38 000 нових робочих місць.