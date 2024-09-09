Молодежи предложили гранты в 150 000 грн на бизнес: Кабмин расширил "Собственное дело"

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Молодые люди в возрасте до 25 лет смогут получить грант до 150 000 грн на открытие собственного бизнеса в рамках государственной программы "Собственное дело". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Чтобы получить грант, необходимо зарегистрировать ФОП и подать заявку через портал "Дия".

При этом для молодых предпринимателей убрали условие обязательного создания рабочих мест за деньги гранта.

Через три года молодой предприниматель сможет еще раз получить грант от государства по программе "Собственное дело" на общих условиях в размере до 250 000 грн с обязательством создать не менее двух рабочих мест.

Также правительство расширило категории получателей грантов в рамках "Собственного дела". Теперь их могут получить жены и мужья погибших воинов. Такой грант будет составлять до 500 000 грн.

Кроме того, правительство добавило в список получателей грантов производителей вин и предпринимателей, работающих на территории активных боевых действий.

Еще одно новшество состоит в том, что предпринимателям разрешили за грантовые средства брать в аренду водоемы и покупать аквакультуры для их разведения.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, сейчас правительство работает над дальнейшим расширением программы "Собственное дело".

Во-первых, при создании от четырех рабочих мест сумму грантовой поддержки планируют увеличить вдвое: с 250 000 грн до 500 000 грн. Во-вторых, планируется разрешить получать грант на 250 000 грн повторно через три года после получения первого гранта для всех категорий предпринимателей.

В общей сложности за два года работы программы "Собственное дело" предприниматели получили от государства 20 000 грантов на развитие бизнеса на 4,6 млрд грн. Благодаря этому они создали более 38 000 новых рабочих мест.