"Власна справа": аудит показал менее 1% нарушений среди получателей грантов
Государственная служба занятости провела проверку микрогрантов, предоставленных по программе "Власна справа". По результатам аудита выявлено, что только менее 1% выданных средств подлежат возврату из-за нарушения условий договора. Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу Укринформа.
Из 14 500 микрогрантов, предоставленных предпринимателям, контролирующие органы проверили, соблюдают ли получатели условия договоров по истечении шести месяцев деятельности. В менее чем 1% случаев были выявлены нарушения, из-за которых средства должны быть возвращены.
Основными причинами нарушений является невыполнение требований создания рабочих мест или использования средств не по назначению, как это было указано в бизнес-плане. Контроль за выполнением условий микрогрантов осуществляют местные центры занятости посредством периодических выездных проверок на место работы получателя. Такое наблюдение длится до трех лет с момента начисления средств.
Если предприятие не создало рабочие места в течение шести месяцев со дня получения средств, оно обязано вернуть грант в течение следующего месяца.
Программа "Власна справа" действует в течение трех лет, полные итоги будут подведены в конце следующего года. Однако уже сейчас директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что программа демонстрирует высокий уровень эффективности, и большинство участников добросовестно соблюдают условия договоров.
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