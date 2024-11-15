"Власна справа": аудит показал менее 1% нарушений среди получателей грантов

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Государственная служба занятости провела проверку микрогрантов, предоставленных по программе "Власна справа". По результатам аудита выявлено, что только менее 1% выданных средств подлежат возврату из-за нарушения условий договора. Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу Укринформа.

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Из 14 500 микрогрантов, предоставленных предпринимателям, контролирующие органы проверили, соблюдают ли получатели условия договоров по истечении шести месяцев деятельности. В менее чем 1% случаев были выявлены нарушения, из-за которых средства должны быть возвращены.

Основными причинами нарушений является невыполнение требований создания рабочих мест или использования средств не по назначению, как это было указано в бизнес-плане. Контроль за выполнением условий микрогрантов осуществляют местные центры занятости посредством периодических выездных проверок на место работы получателя. Такое наблюдение длится до трех лет с момента начисления средств.

Если предприятие не создало рабочие места в течение шести месяцев со дня получения средств, оно обязано вернуть грант в течение следующего месяца.

Программа "Власна справа" действует в течение трех лет, полные итоги будут подведены в конце следующего года. Однако уже сейчас директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что программа демонстрирует высокий уровень эффективности, и большинство участников добросовестно соблюдают условия договоров.

Программа "Власна справа" позволяет получить микрогрант от 50 000 до 250 000 грн, который можно использовать для приобретения оборудования, сырья или аренды помещения. Заявки подаются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом, а программу администрирует Государственная служба занятости. За время существования программы предприниматели получили более 20 000 грантов на общую сумму около 5 млрд грн.