"Я не натякаю, я прямо кажу". Пишний хоче, щоб держбанки збільшили купівлю ОВДП
Додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики, який передбачений змінами до державного бюджету на 2024 рік, мають викупити державні банки. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Економічній правді.
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"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок – зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", – сказав Пишний.
Голова НБУ уточнив, що "це не директивний метод, а діалог".
Він визнав, що залучити додаткові 165 млрд грн до кінця року буде непросто, але запозичення краще, ніж емісія, бо вона загрожує драматичною девальвацією та інфляцією.
"Емісія – це квиток в один кінець. Адже якщо у нас на столі опиниться емісійне фінансування дефіциту бюджету, то це означає, що ми були неуспішні у реалізації всього, що мали зробити", – сказав Пишний.
Тому НБУ також підтримує ініціативу Кабінету міністрів щодо підвищення податків.
"Це складне рішення. Але хочу сказати, що я боюся простих рішень в наших дуже непростих умовах.", – сказав Пишний.
- Україні не вистачає близько 500 млрд грн для фінансування видатків до кінця 2024 року.
- 18 липня Кабінет міністрів попросив Верховну Раду збільшити доходи державного бюджету на цю суму завдяки внутрішнім запозиченням, перевиконання чинних доходів держбюджету і підвищення окремих податків (яких саме – ще до кінця не вирішили, може бути як військовий збір, так і ПДВ).