"Я не натякаю, я прямо кажу". Пишний хоче, щоб держбанки збільшили купівлю ОВДП

Фото: НБУ

Додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики, який передбачений змінами до державного бюджету на 2024 рік, мають викупити державні банки. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Економічній правді.

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"Я не натякаю, я прямо про це кажу. В умовах війни державні банки стали головними бенефіціарами профіциту ліквідності, адже більшість видатків перерозподіляється через них. Вони отримали неринкові переваги і як наслідок – зростання впливу. Тому ми бачимо потенціал у розробці індивідуальних стратегій [вкладень банків у державні облігації]", – сказав Пишний.

Голова НБУ уточнив, що "це не директивний метод, а діалог".

Він визнав, що залучити додаткові 165 млрд грн до кінця року буде непросто, але запозичення краще, ніж емісія, бо вона загрожує драматичною девальвацією та інфляцією.

"Емісія – це квиток в один кінець. Адже якщо у нас на столі опиниться емісійне фінансування дефіциту бюджету, то це означає, що ми були неуспішні у реалізації всього, що мали зробити", – сказав Пишний.

Тому НБУ також підтримує ініціативу Кабінету міністрів щодо підвищення податків.

"Це складне рішення. Але хочу сказати, що я боюся простих рішень в наших дуже непростих умовах.", – сказав Пишний.