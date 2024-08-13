"Я не намекаю, я прямо говорю". Пышный хочет, чтобы госбанки увеличили покупку ОВГЗ

Фото: НБУ

Дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа, предусмотренный изменениями в государственный бюджет на 2024 год, должны выкупить государственные банки. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Экономической правде.

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"Я не намекаю, я прямо об этом говорю. В условиях войны государственные банки стали главными бенефициарами профицита ликвидности, ведь большинство расходов перераспределяется через них. Они получили нерыночные преимущества и как следствие – рост влияния. Поэтому мы видим потенциал в разработке индивидуальных стратегий [вложений банков в государственные облигации]", — сказал Пышный.

Глава НБУ уточнил, что "это не директивный метод, а диалог".

Он признал, что привлечь дополнительные 165 млрд грн до конца года будет непросто, но заимствования лучше, чем эмиссия, так как она чревата драматической девальвацией и инфляцией.

"Эмиссия – это билет в один конец. Ведь если у нас на столе окажется эмиссионное финансирование дефицита бюджета, то это значит, что мы были неуспешны в реализации всего, что должны были сделать", — сказал Пышный.

Поэтому НБУ также поддерживает инициативу Кабинета министров по повышению налогов.

"Это сложное решение. Но хочу сказать, что я боюсь простых решений в наших очень непростых условиях", — сказал Пышный.