Нацбанк в останній тиждень жовтня продав на міжбанку $691 мільйон

Фото: depositphotos.com

Національний банк України цього тижня (27 жовтня – 31 жовтня) продав на міжбанківському валютному ринку $691,5 мільйона. Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

Зростання обсягів продажу валюти спостерігається третій тиждень поспіль.

З початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку майже $28,6 мільярда та купив $40,35 мільйона.

Валютні інтервенції НБУ (Джерело: bank.gov.ua)

За 2024 рік Національний банк України продав на міжбанку $35,3 мільярда та купив $126,3 мільйона.

НБУ підтримує стійкість валютного ринку, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти шляхом надходжень міжнародної допомоги.

Національний банк очікує, що у наступні роки фінансова допомога триватиме, насамперед завдяки репараційній позиці на основі знерухомлених російських активів. Це дасть змогу і надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.

За даними НБУ, середня частка угод без його участі в загальному обсязі укладених угод на міжбанківському валютному ринку становила 58% в третьому кварталі 2025 року. Це на 14 відсоткових пунктів більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року і вдвічі більше, ніж на момент запровадження керованої гнучкості курсу у 2023 році.

Нацбанк вважає, що така динаміка свідчить про поступове зростання спроможності валютного ринку до самозбалансування.