Нацбанк в последнюю неделю октября продал на межбанке $691 миллион

Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины на текущей неделе (27 октября – 31 октября) продал на межбанковском валютном рынке $691,5 миллиона. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.

Рост объемов продажи валюты наблюдается третью неделю подряд.

С начала 2025 года Нацбанк продал на межбанке почти $28,6 миллиарда и купил $40,35 миллиона.

Валютные интервенции НБУ (Источник: bank.gov.ua)

За 2024 год Национальный банк Украины продал на межбанке $35,3 миллиарда и купил $126,3 миллиона.

НБУ поддерживает устойчивость валютного рынка, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты за счет поступлений международной помощи.

Национальный банк ожидает, что в последующие годы финансовая помощь продолжится, прежде всего за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов. Это позволит и в дальнейшем финансировать бюджетный дефицит из неэмиссионных источников и сохранять международные резервы на адекватном уровне, достаточном для поддержания устойчивости валютного рынка.

По данным НБУ, средняя доля сделок без его участия в общем объеме заключенных сделок на межбанковском валютном рынке составляла 58% в третьем квартале 2025 года. Это на 14 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и вдвое больше, чем на момент введения управляемой гибкости курса в 2023 году.

Нацбанк считает, что такая динамика свидетельствует о постепенном росте способности валютного рынка к самосбалансированию.