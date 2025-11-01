Біткоїн втратив майже 4% за місяць: вперше з 2018 року жовтень завершився зі зниженням
Фото: EPA

Біткоїн завершив жовтень 2025 року з падінням майже на 4%, перервавши шестирічну серію зростання в цьому місяці. Найбільша криптовалюта почала місяць на рівні $114 079, а закінчила – близько $110 000, свідчать дані торгів.

Біткоїн втратив майже 4% за місяць: вперше з 2018 року жовтень завершився зі зниженням
Джерело: Google.Фінанси

Місяць почався оптимістично – 6 жовтня біткоїн встановив новий історичний максимум на рівні $126 080. Однак 10 жовтня стався масштабний обвал: криптовалюта впала до $101 000, а ринок пережив найбільшу в історії хвилю ліквідацій після заяви президента США Дональда Трампа про намір запровадити надвисокі мита проти Китаю.

Читайте також
Технічний збій, Трамп чи змова? Українські криптоінвестори про наслідки падіння крипторинку

Остання "червона" осінь для біткоїна була у 2018 році, коли він впав на 4% за жовтень до $6303, а наступного місяця обвалився ще на 36,4%, нагадує TradingView.

Біткоїн втратив майже 4% за місяць: вперше з 2018 року жовтень завершився зі зниженням
Джерело: Fortune.Crypto

Проте на відміну від 2018 року, зараз ринок підтримується інституційним попитом через спотові біткоїн-ETF (інвестиційні фонди, які дозволяють вкладати гроші у цифрові активи через традиційні фондові біржі) і не спостерігається агресивних продажів криптовалюти з боку довгострокових власників.

Попри жовтневий спад, біткоїн зараз на 16% дорожчий, ніж на початку 2025 року, вказало агентство Reuters.

біткоїнкриптовалюта