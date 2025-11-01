Біткоїн втратив майже 4% за місяць: вперше з 2018 року жовтень завершився зі зниженням

Фото: EPA

Біткоїн завершив жовтень 2025 року з падінням майже на 4%, перервавши шестирічну серію зростання в цьому місяці. Найбільша криптовалюта почала місяць на рівні $114 079, а закінчила – близько $110 000, свідчать дані торгів.

Місяць почався оптимістично – 6 жовтня біткоїн встановив новий історичний максимум на рівні $126 080. Однак 10 жовтня стався масштабний обвал: криптовалюта впала до $101 000, а ринок пережив найбільшу в історії хвилю ліквідацій після заяви президента США Дональда Трампа про намір запровадити надвисокі мита проти Китаю.

Остання "червона" осінь для біткоїна була у 2018 році, коли він впав на 4% за жовтень до $6303, а наступного місяця обвалився ще на 36,4%, нагадує TradingView.

Проте на відміну від 2018 року, зараз ринок підтримується інституційним попитом через спотові біткоїн-ETF (інвестиційні фонди, які дозволяють вкладати гроші у цифрові активи через традиційні фондові біржі) і не спостерігається агресивних продажів криптовалюти з боку довгострокових власників.

Попри жовтневий спад, біткоїн зараз на 16% дорожчий, ніж на початку 2025 року, вказало агентство Reuters.