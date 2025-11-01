Биткоин потерял почти 4% за месяц: впервые с 2018 года октябрь завершился со снижением

Фото: EPA

Биткоин завершил октябрь 2025 года с падением почти на 4%, прервав шестилетнюю серию роста в этом месяце. Крупнейшая криптовалюта начала месяц на уровне $114 079, а закончила – около $110 000, свидетельствуют данные торгов.

Месяц начался оптимистично – 6 октября биткоин установил новый исторический максимум на уровне $126 080. Однако 10 октября произошел масштабный обвал: криптовалюта упала до $101 000, а рынок пережил крупнейшую в истории волну ликвидаций после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести сверхвысокие пошлины против Китая.

Последняя "красная" осень для биткоина была в 2018 году, когда он упал на 4% за октябрь до $6303, а в следующем месяце обвалился еще на 36,4%, напоминает TradingView.

Однако в отличие от 2018 года, сейчас рынок поддерживается институциональным спросом через спотовые биткоин-ETF (инвестиционные фонды, которые позволяют вкладывать деньги в цифровые активы через традиционные фондовые биржи) и не наблюдается агрессивных продаж криптовалюты со стороны долгосрочных владельцев.

Несмотря на октябрьский спад, биткоин сейчас на 16% дороже, чем в начале 2025 года, указало агентство Reuters.