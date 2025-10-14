Пятница, 10 октября 2025 года, стала "черным днем" для криптовалютного рынка. На фоне обострения торговой войны между США и Китаем криптоактивы за считанные часы потеряли миллиарды долларов капитализации. Масштабное падение Bitcoin и Ethereum запустило самую большую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории — более 19 млрд долларов за сутки, по данным Coinglass.

Согласно данным котировок, в начале дня 10 октября Bitcoin торговался около 122 600 долларов, но уже через несколько часов в пике обвала опустился ниже 105 000 долларов, а Ethereum с 4390 долларов – до 3500 долларов. Больше всего упали Dogecoin и Cardano, которые потеряли более 20%. Всего более 1,6 млн трейдеров подверглись принудительной ликвидации, в основном по длинным позициям.

Абсолютный антирекорд зафиксировала биржа Hyperliquid, где было закрыто позиций на 10,3 млрд долларов, а один из пользователей потерял более 203 млн долларов – это крупнейшая единичная ликвидация в истории крипторынка.

Украина – один из мировых лидеров по объему использования криптовалюты. С июля 2023 года по июль 2024 года страна получила криптовалютных поступлений на 106 миллиардов долларов и потратила 882 миллиона долларов в гривневом эквиваленте на покупку биткоинов. Корреспондент LIGA.net задала пяти криптоинвесторам следующие вопросы: что, по их мнению, произошло, сколько они потеряли и что они прогнозируют в среднесрочной перспективе.