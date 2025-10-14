П’ятниця, 10 жовтня 2025 року, стала "чорним днем" для криптовалютного ринку. На тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм криптоактиви за лічені години втратили мільярди доларів капіталізації. Масштабне падіння Bitcoin та Ethereum запустило найбільшу хвилю ліквідацій ф’ючерсних позицій в історії – понад $19 млрд за одну добу, за даними Coinglass.

За даними котирувань, на початку дня 10 жовтня Bitcoin торгувався близько $122 600, але вже за кілька годин у піку обвалу опустився нижче $105 000, а Ethereum з $4 390 – до $3 500. Найбільше просіли Dogecoin і Cardano, які втратили понад 20%. Усього понад 1,6 млн трейдерів зазнали примусових ліквідацій, переважно за лонговими позиціями.

Абсолютний антирекорд зафіксувала біржа Hyperliquid, де закрили позицій на $10,3 млрд, а один із користувачів утратив понад $203 млн – найбільша одинична ліквідація в історії крипторинку.

Україна – один зі світових лідерів за обсягом використання криптовалюти. З липня 2023 року до липня 2024 року країна отримала криптовалютних надходжень на $106 мільярдів і витратила $882 мільйонів у гривневому еквіваленті на купівлю біткоїнів. Кореспондентка LIGA.net спитала у п’яти криптоінвесторів про те, що, на їхню думку, відбулося, скільки вони втратили та що прогнозують в середньостроковій перспективі.