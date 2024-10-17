Європейський центробанк знизив відсоткові ставки другий місяць поспіль

ЄЦБ тепер очікує на повернення інфляції до цільових 2% протягом 2025 року

Фото: EPA

Рада керівників Європейського центробанку втретє за рік знизила три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

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"Інформація про інфляцію показує, що дезінфляційний процес триває відповідно до очікувань. На прогноз інфляції також впливають нещодавні зниження показників економічної активності", – йдеться в повідомленні центробанку.

З 23 жовтня 2024 року ставка за депозитами становитиме 3,25%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 3,4%, ставка за маржинальними кредитами – 3,65%.

Довідка Базова ставка – це ставка, за якою комерційні банки можуть позичати гроші в ЄЦБ. Вона впливає на вартість кредитування для бізнесу та споживачів.



Ставка за депозитами – це ставка, яку комерційні банки отримують, коли розміщують свої надлишкові кошти в ЄЦБ. Вона впливає на мотивацію банків надавати кредити.



Маржинальна кредитна ставка – це максимальна ставка, за якою банки можуть позичати гроші в ЄЦБ в екстрених ситуаціях. Вона слугує своєрідним "дахом" для ринкових ставок. – це ставка, за якою комерційні банки можуть позичати гроші в ЄЦБ. Вона впливає на вартість кредитування для бізнесу та споживачів.– це ставка, яку комерційні банки отримують, коли розміщують свої надлишкові кошти в ЄЦБ. Вона впливає на мотивацію банків надавати кредити.– це максимальна ставка, за якою банки можуть позичати гроші в ЄЦБ в екстрених ситуаціях. Вона слугує своєрідним "дахом" для ринкових ставок.

У Європейському центробанку очікують, що інфляція зросте протягом найближчих місяців, перш ніж знизиться до цільового рівня 2% протягом наступного року.

Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.