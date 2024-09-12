Європейський центробанк вдруге за рік знизив відсоткові ставки

Прогноз базової інфляції на 2024 та 2025 роки переглянули у бік підвищення

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Рада керівників Європейського центробанку вдруге за рік знизила три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

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Відсоткова ставка за основними операціями рефінансування, а також відсоткові ставки з маржинального кредитування та депозитної лінії будуть знижені до 3,90%, 3,65% та 3,50% відповідно. Зміни набудуть чинності з 18 вересня 2024 року.

"На основі оновленої оцінки інфляційного прогнозу, динаміки базової інфляції та сили трансмісійного ефекту монетарної політики Рада керуючих вважає за доцільне зробити ще один крок до пом'якшення ступеня обмеження монетарної політики", – зазначає ЄЦБ.

Центральний банк зберіг прогноз інфляції на цей рік на рівні 2,5%, а на наступний – 2,2% та та 1,9% у 2026 році.

Щодо базової інфляції, то прогнози на 2024 та 2025 роки було дещо переглянуто в бік підвищення. Водночас, за оцінками ЄЦБ, базова інфляція знизиться з 2,9% цього року до 2,3% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

"Внутрішня інфляція залишається високою, оскільки заробітні плати все ще зростають високими темпами. Але тиск на вартість робочої сили помірний, а прибутки частково пом'якшують вплив вищих зарплат на інфляцію", – наголосили в ЄЦБ.

У нових прогнозах Європейський центральний банк оцінив зростання економіки на рівні 0,8% у 2024 році, що трохи нижче червневого прогнозу на рівні 0,9%. ЄЦБ також знизив свою оцінку на 2025 рік з 1,4% до 1,3%, посилаючись на "слабший внесок внутрішнього попиту протягом наступних кількох кварталів".