Европейский центробанк второй раз за год снизил процентные ставки

Прогноз базовой инфляции на 2024 и 2025 годы был пересмотрен в сторону повышения

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Совет руководителей Европейского центробанка вторично за год снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

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Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут снижены до 3,90%, 3,65% и 3,50% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года.

"На основе обновленной оценки инфляционного прогноза, динамики базовой инфляции и силы трансмиссионного эффекта монетарной политики Совет управляющих считает целесообразным сделать еще один шаг к смягчению степени ограничения монетарной политики", – отмечает ЕЦБ.

Центральный банк сохранил прогноз инфляции на этот год на уровне 2,5%, а на следующий – 2,2% и 1,9% в 2026 году.

Что касается базовой инфляции, то прогнозы на 2024 и 2025 годы были несколько пересмотрены в сторону повышения. В то же время, по оценкам ЕЦБ, базовая инфляция снизится с 2,9% в текущем году до 2,3% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

"Внутренняя инфляция остается высокой, поскольку заработные платы все еще растут высокими темпами. Но давление на стоимость рабочей силы умеренное, а доходы частично смягчают влияние более высоких зарплат на инфляцию", – подчеркнули в ЕЦБ.

В новых прогнозах Европейский центральный банк оценил рост экономики на уровне 0,8% в 2024 году, что несколько ниже июньского прогноза на уровне 0,9%. ЕЦБ также снизил свою оценку на 2025 год с 1,4 до 1,3%, ссылаясь на "слабый вклад внутреннего спроса в течение следующих нескольких кварталов".