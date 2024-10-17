Европейский центробанк снизил процентные ставки второй месяц подряд
Совет руководителей Европейского центробанка в третий раз за год снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
"Информация об инфляции показывает, что дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями. На прогноз инфляции также влияют недавние понижения показателей экономической активности", – говорится в сообщении центробанка.
С 23 октября 2024 года ставка по депозитам составит 3,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – 3,4%, ставка по маржинальным кредитам – 3,65%.
Ставка по депозитам – это ставка, которую коммерческие банки получают, когда размещают свои избыточные средства в ЕЦБ. Она влияет на мотивацию банков предоставлять кредиты.
Маржинальная кредитная ставка – это максимальная ставка, по которой банки могут одалживать деньги у ЕЦБ в экстренных ситуациях. Она служит своеобразной "крышей" для рыночных ставок.
В Европейском центробанке ожидают, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, прежде чем снизится до целевого уровня 2% в течение следующего года.
Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) в среднем на 7,5 млрд. евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.
Между тем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предполагаемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.
- В июне 2024 года Европейский центробанк впервые за пять лет снизил процентные ставки. В сентябре ЕЦБ во второй раз за год снизил процентные ставки, а прогноз базовой инфляции на 2024 и 2025 годы был пересмотрен в сторону повышения.