Зеленський підписав закони щодо боротьби з підкупом іноземних чиновників: чому це важливо

Україна наблизилася до членства в ОЕСР

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №10319 (і супутній закон №11443) про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Про це йдеться на сайті ВР.

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Закони необхідні Україні для вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ вносить зміни до Податкового кодексу України з урахуванням рекомендацій Ради ОЕСР та закріплює міжнародні стандарти боротьби з хабарництвом та підкупом посадових осіб.

Законопроєкти потрібно було ухвалити у грудні до наступного етапу переговорів про членство України в ОЕСР.

Про ключові положення закону LIGA.net писала, коли ВР ухвалила документи у другому читанні.

Закон набирає чинності через три місяці з дня публікації.