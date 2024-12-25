Зеленський підписав закони щодо боротьби з підкупом іноземних чиновників: чому це важливо
Президент Володимир Зеленський підписав закон №10319 (і супутній закон №11443) про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Про це йдеться на сайті ВР.
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Закони необхідні Україні для вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ вносить зміни до Податкового кодексу України з урахуванням рекомендацій Ради ОЕСР та закріплює міжнародні стандарти боротьби з хабарництвом та підкупом посадових осіб.
Законопроєкти потрібно було ухвалити у грудні до наступного етапу переговорів про членство України в ОЕСР.
Про ключові положення закону LIGA.net писала, коли ВР ухвалила документи у другому читанні.
Закон набирає чинності через три місяці з дня публікації.
ДовідкаОрганізація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) — міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.
- 5 липня 2022 року Україна подала заявку на вступ до ОЕСР.
- 7 липня 2023 року ОЕСР розпочала чотирирічну програму для України в межах початкового діалогу зі вступу.
- 11 листопада 2024 року Україна приєдналася до Комітету з питань сільського та рибного господарства та двох його допоміжних органів у системі ОЕСР.