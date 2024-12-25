Зеленский подписал законы о борьбе с подкупом иностранных чиновников: почему это важно

Украина приблизилась к членству в ОЭСР

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10319 (и сопутствующий закон №11443 ) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Об этом идет речь на сайте ВР.

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Законы необходимы Украине для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с учетом рекомендаций Совета ОЭСР и закрепляет международные стандарты по борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц.

Законопроекты нужно было принять в декабре до следующего этапа переговоров о членстве Украины в ОЭСР.

О ключевых положениях закона LIGA.net писала, когда ВР приняла документы во втором чтении.

Закон вступает в силу через три месяца со дня публикации.