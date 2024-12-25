Зеленский подписал законы о борьбе с подкупом иностранных чиновников: почему это важно
Президент Владимир Зеленский подписал закон №10319 (и сопутствующий закон №11443 ) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Об этом идет речь на сайте ВР.
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Законы необходимы Украине для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с учетом рекомендаций Совета ОЭСР и закрепляет международные стандарты по борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц.
Законопроекты нужно было принять в декабре до следующего этапа переговоров о членстве Украины в ОЭСР.
О ключевых положениях закона LIGA.net писала, когда ВР приняла документы во втором чтении.
Закон вступает в силу через три месяца со дня публикации.
СправкаОрганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) — международная организация, объединяющая 38 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития и рассматриваются как развитые.
- 5 июля 2022 г. Украина подала заявку на вступление в ОЭСР.
- 7 июля 2023 г. ОЭСР начала четырехлетнюю программу для Украины в рамках начального диалога по вступлению.
- 11 ноября 2024 года Украина присоединилась к Комитету по вопросам сельского и рыбного хозяйства и двум его вспомогательным органам в системе ОЭСР.