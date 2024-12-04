Украина приблизилась к членству в ОЭСР: взяла новые обязательства по борьбе с коррупцией

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Депутаты Верховной Рады одобрили во втором чтении законопроект №10319 (и сопутствующий законопроект №11443) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Принятие законопроектов необходимо Украине для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с учетом рекомендаций Совета ОЭСР и закрепляет международные стандарты борьбы со взяточничеством и подкупом должностных лиц, объяснил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Законопроекты нужно было принять в декабре до следующего этапа переговоров о членстве Украины в ОЭСР, уточнил замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Ключевые положениями законопроекта:

введение запрета на отчисление расходов для целей налогообложения в операциях, связанных с предоставлением неправомерной выгоды должностным лицам;

дополнение функций контролирующего органа по предоставлению НАБУ и налогоплательщику сообщения о выявленных во время проверки фактах, которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды. При этом как ГНС, так и налогоплательщик будут руководствоваться перечнем таких обстоятельств (фактов), который будет сформирован и утвержден НАБУ по согласованию с Минфином;

предоставление налогоплательщику возможности самостоятельно откорректировать свои налоговые обязательства, если действительно имели место факты предоставления неправомерной выгоды;

проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу;

увеличение финансового результата налогоплательщика на сумму расходов, по которым в соответствии с законодательством установлено, что они были осуществлены с целью предоставления им неправомерной выгоды.

При подготовке законопроекта ко второму чтению были учтены замечания и предложения экспертов ОЭСР, которые будут проводить оценку готовности Украины к присоединению к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих операциях.

Закон вступает в силу через три месяца со дня публикации.