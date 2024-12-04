Україна наблизилася до членства в ОЕСР: взяла нові зобов'язання щодо боротьби з корупцією

Фото: пресслужба Верховної Ради

Депутати Верховної Ради схвалили у другому читанні законопроєкт №10319 (і супутній законопроєкт №11443) про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Ухвалення законопроєктів необхідне Україні для вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ вносить зміни до Податкового кодексу України з урахуванням рекомендацій Ради ОЕСР та закріплює міжнародні стандарти боротьби з хабарництвом та підкупом посадових осіб, пояснив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Законопроєкти потрібно було ухвалити у грудні до наступного етапу переговорів про членство України в ОЕСР, уточнив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Ключові положення законопроєкту:

запровадження заборони на відрахування витрат з оподаткування в операціях, пов'язаних з наданням неправомірної вигоди посадовим особам;

доповнення функцій органу контролю щодо надання НАБУ та платника податків повідомлення про виявлені під час перевірки факти, що можуть свідчити про надання неправомірної вигоди. Водночас як ДПС, так і платник податків керуватимуться переліком таких обставин (фактів), який буде сформовано та затверджено НАБУ за погодженням з Мінфіном;

надання платнику податків можливості самостійно відкоригувати свої податкові зобов'язання, якщо справді мали місце факти надання неправомірної вигоди;

проведення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого винесено вирок суду про надання неправомірної вигоди посадовцю;

збільшення фінансового результату платника податків на суму видатків, за якими відповідно до законодавства встановлено, що їх було здійснено з метою надання їм неправомірної вигоди.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання було враховано зауваження та пропозиції експертів ОЕСР, які проводитимуть оцінку готовності України до приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.

Закон набирає чинності через три місяці з дня публікації.