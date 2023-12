Зміна влади дала змогу Польщі розморозити мільярди євро з фондів Євросоюзу

Європейський союз погодився виділити Польщі перший транш розміром 5 млрд євро із європейських фондів відновлення після пандемії, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні. Про це повідомили новий прем'єр-міністр країни Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн сказала, що Туск пообіцяв зробити верховенство права одним із пріоритетів свого уряду та усунути всі застереження, висловлені протягом останніх років Судом Євросоюзу та Єврокомісією. "Я також вітаю той факт, що ви виступили з ініціативою приєднання Польщі до Європейської прокуратури", – сказала вона.

Dear @donaldtusk, your personal commitment and EU experience will be invaluable in these challenging times.



We have a lot of work ahead of us and I’m happy to do that alongside you

https://t.co/kRYiZIsr5c