Зміна влади дала змогу Польщі розморозити мільярди євро з фондів Євросоюзу

Фото: European Union / Lukasz Kobus

Європейський союз погодився виділити Польщі перший транш розміром 5 млрд євро із європейських фондів відновлення після пандемії, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні. Про це повідомили новий прем'єр-міністр країни Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Фон дер Ляєн сказала, що Туск пообіцяв зробити верховенство права одним із пріоритетів свого уряду та усунути всі застереження, висловлені протягом останніх років Судом Євросоюзу та Єврокомісією. "Я також вітаю той факт, що ви виступили з ініціативою приєднання Польщі до Європейської прокуратури", – сказала вона.

Dear @donaldtusk, your personal commitment and EU experience will be invaluable in these challenging times.



We have a lot of work ahead of us and I’m happy to do that alongside you

https://t.co/kRYiZIsr5c — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2023

Єврокомісія погодилася виділити Польщі перший транш як аванс – на проєкти з декарбонізації та боротьби зі зміною клімату. Виділення решти грошей залежатиме від прогресу Польщі у виконанні критеріїв програми.

За словами міністерки регіонального розвитку Польщі Катажини Пелчиньскої-Наленч, на цьому фінансування не закінчується. Країна також подала заявку на 6,9 млрд євро в межах програми економічного відновлення Next Generation EU, у Єврокомісії є два місяці на її аналіз та перевірку.

"Нарешті наші гроші зрушили з місця. Цього року – 22 млрд злотих. Ще на 30 млрд вже подано заявку", – йдеться у Twitter Туска.

Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN — Donald Tusk (@donaldtusk) December 15, 2023

Загалом польський план відновлення та стійкості, який фінансується з європейських фондів, передбачає отримання 59,8 мільярда євро (34,5 мільярда євро у вигляді кредитів та 25,3 мільярда євро у вигляді грантів) і охоплює 55 реформ та 56 інвестицій.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

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