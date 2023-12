Смена власти позволила Польше разморозить миллиарды евро из фондов Евросоюза

Европейский союз согласился выделить Польше первый транш в размере 5 млрд евро из европейских фондов восстановления после пандемии, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране. Об этом сообщили новый премьер-министр страны Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что Туск пообещал сделать верховенство права одним из приоритетов своего правительства и устранить все предостережения, высказанные в последние годы Судом Евросоюза и Еврокомиссией. "Я также приветствую тот факт, что вы выступили с инициативой присоединения Польши к Европейской прокуратуре", – сказала она.

