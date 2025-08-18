Кабмин анонсировал повышение минимальной зарплаты врачей "первички" до 35 000 грн

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров планирует с 2026 года повысить минимальную зарплату врачей первичной и экстренной помощи до 35 000 грн, сообщается в презентованной в понедельник программа правительства.

До 31 декабря 2025 года будет утвержден порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2026 год с новой капитационной ставкой, которая будет предусматривать базовый размер оплаты труда врача экстренной медицинской помощи и врача первичной медицинской помощи не ниже 35 000 гривен при условии достижения последним оптимального объема практики первичной медицинской помощи.

Капитационная ставка – это размер оплаты за медицинское обслуживание одного пациента независимо от количества его фактических обращений за медицинской помощью.

В 2025 году произошел рост тарифа на первичную медицинскую помощь путем повышения базовой капитационной ставки до 844,4 грн вместо 786,65 грн в 2024 году.

Кроме того, был добавлен сельский коэффициент 1,1 к базовой ставке, чтобы увеличить финансирование учреждений первичной помощи, а медики, работающие в селах, будут получать больше средств за каждого пациента.