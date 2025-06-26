В Украине 80% безработных готовы работать менее чем за 20 000 грн в месяц – опрос

Большинство соискателей готовы работать за меньшую зарплату, но неполный рабочий день

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Только 20% ищущих работу украинцев хотят зарабатывать более 20 000 грн в месяц. Остальные – 80% – готовы работать за меньшие деньги. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка рынка труда Украины 2024-2025" от Государственной службы занятости, пишет Укринформ.

При этом половина из тех, кто готов работать за сумму менее 20 000 грн в месяц, не хочет полного рабочего дня.

Опрос показал, что зарплата является наиболее важной составляющей при трудоустройстве среди безработных.

По словам главы отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елены Колесниковой, по состоянию на сентябрь 2024 года средняя зарплата, с которой платят взносы в Пенсионный фонд, составила 18 021 грн, а в апреле 2025-го – 19 856 грн.

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В то же время средняя зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, составляет 22 500 грн. И по результатам опроса 35% планируют повышать заработную плату своим работникам в текущем году.

Несмотря на это, найти работников сложно. Проблема, как показал опрос, кроется в графике работы.

"Лишь 56% безработных выразили готовность работать полный рабочий день, в то время как 94% работодателей нужны работники на весь день", – подчеркнула Колесникова.

Она также акцентировала внимание на том, что спрос на дистанционную работу среди безработных тоже невелик – только 22% хотели бы работать удаленно. Среди работодателей на это готово только 15%.

Также исследование показало дефицит кадров на украинских предприятиях. Больше всего не хватает водителей (более 8000 вакансий) и швей (около 3000).

Особенно интересным, по словам Колесниковой, оказался случай со швеями. Хотя система профобразования выпускает много таких специалистов, они часто не хотят работать по специальности.

"За полтора года обучения они выходят с квалификацией конструктора, дизайнера и т.д. И уже не хотят работать обычной швеей. Поэтому нам нужно пересмотреть систему квалификаций", – отметила Колесникова.