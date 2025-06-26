В Україні 80% безробітних готові працювати менш ніж за 20 000 грн на місяць – опитування

Більшість шукачів роботи готові працювати за меншу зарплату, але неповний робочий день

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Лише 20% українців, які шукають роботу, хочуть заробляти понад 20 000 грн на місяць. Решта – 80% – готові працювати за менші гроші. Про це свідчать результати дослідження "Оцінка ринку праці України 2024–2025" від Державної служби зайнятості, пише Укрінформ.

Разом з тим, половина з тих, хто готовий працювати за суму, меншу від 20 000 грн на місяць, не хоче повного робочого дня.

Опитування показало, що зарплата є найбільш важливою компонентою під час працевлаштування серед безробітних.

За словами голови галузевої ради Федерації металургів України Олени Колеснікової, станом на вересень 2024 року середня зарплата, з якої сплачують внески до Пенсійного фонду, становила 18 021 грн, а у квітні 2025-го – 19 856 грн.

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Водночас середня зарплата, яку пропонують роботодавці у вакансіях, складає 22 500 грн. І за результатами опитування, 35% планують підвищувати заробітну плату своїм працівникам у поточному році.

Попри це, знайти працівників важко. Проблема, як виявило опитування, криється у графіку роботи.

"Лише 56% безробітних висловили готовність працювати повний робочий день, тоді як 94% роботодавців потрібні працівники на весь день", – наголосила Колеснікова.

Вона також акцентувала на тому, що попит на дистанційну роботу серед безробітних теж невеликий – лише 22% хотіли б працювати віддалено. Серед роботодавців на це готові лише 15%.

Також дослідження показало дефіцит кадрів на українських підприємствах. Найбільше бракує водіїв (понад 8000 вакансій) і швачок (близько 3000).

Особливо цікавим, за словами Колеснікової, виявився випадок зі швачками. Хоча система профосвіти випускає багато таких фахівців, вони часто не хочуть працювати за спеціальністю.

"За півтора року навчання вони виходять з кваліфікацією конструктора, дизайнера тощо. І вже не хочуть працювати звичайною швачкою. Тому нам потрібно переглянути систему кваліфікацій", – зазначила Колеснікова.