Кабмін анонсував підвищення мінімальної зарплати лікарів "первинки" до 35 000 грн

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів планує з 2026 року підвищити мінімальну зарплату лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 000 грн, повідомляється в презентованій у понеділок програмі уряду.

До 31 грудня 2025 року буде затверджено порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 2026 рік з новою капітаційною ставкою, яка передбачатиме базовий розмір оплати праці лікаря екстреної медичної допомоги та лікаря первинної медичної допомоги не нижче 35 000 гривень за умови досягнення останнім оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

Капітаційна ставка – це розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості його фактичних звернень за медичною допомогою.

У 2025 році відбулося зростання тарифу на первинну медичну допомогу шляхом підвищення базової капітаційної ставки до 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Крім того, був доданий сільський коефіцієнт 1,1 до базової ставки, щоб збільшити фінансування закладів первинної допомоги, а медики, що працюють у селах, отримуватимуть більше коштів за кожного пацієнта.