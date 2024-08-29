Що робити, якщо Державна податкова служба (ДПС) викликає підприємця для надання пояснень?

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Чому це відбувається, як ДПС може це зробити та як себе вести у таких випадках?

На ці та інші запитання відповідає адвокат Богдан Янків. LIGA.net з дозволу автора публікує конспект з його YouTube-каналу.

Що може зацікавити податківців – перелік найтиповіших випадків

Найтиповіша причина зараз – розбіжності. Якщо у Додатку 4ДФ об’єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ подали різні дані. Наприклад, контрагенти задекларували, що переказали вам 10 мільйонів гривень, а ви у свої декларації вказали меншу суму. Це може бути, як варіант, через помилку у звітах, сплату комісійних тощо.

Досить часто податківці викликають тих, хто працює за комісійними договорами, договорами транспортного експедирування, щоб пояснили, чому задекларований лише чистий дохід, а не повний грошовий оборот.

Також зустрічаються випадки, коли ДПС викликає до себе та просить підтвердити, що ФОП здійснює не розрахункові операції і саме тому у нього не має касового апарата (РРО/ПРРО).

Як реагувати на виклик ДПС

ДПС може запрошувати платників податків або ж їх представників для надання пояснень згідно з нормами Податкового кодексу. Такі запрошення надсилають з метою перевірки правильності сплати податків або ж дотримання законодавства про фінансовий моніторинг.

Умовно – аби дізнатись, чому якусь суму доходів ви задекларували або навпаки чому якусь суму доходів ви не задекларували.

Водночас інспектор має надіслати вам листа не пізніше ніж за 10 днів до дати запрошення із повідомленням про вручення. Або ж його можуть надіслати в електронний кабінет податків. Тут важливо, що в цьому листі обов'язково має бути вказана підстава запрошення. Також мають бути дата і час, коли вам потрібно прийти.

Якщо це запрошення просто телефоном, типу "прийдіть, поговоримо", можна юридично ігнорувати. Та коли це саме офіційний лист-запрошення – реагувати на нього обов'язково. Бо за його ігнорування можна отримати штраф, податковий арешт, а також повідомлення про розшук до поліції.

У разі отримання запрошення можна:

відповісти листом, в якому все детально розписати;

особисто піти та з'ясувати ситуацію;

відправити свого представника за довіреністю, щоб він з'ясував деталі.

Навіть якщо ви не підете самі, а просто відпишете листом, це позбавить ДПС їх права застосувати до вас арешт чи штраф. В ньому повідомте, що не розумієтеся на цьому питанні і не знаєте відповіді, тому маєте додатково порадитися з юристом і тільки тоді зможете відповісти, наприклад, письмово.

У разі особистої зустрічі не варто писати пояснення, яке може продиктувати інспектор. Також не варто просити чи пропонувати, аби виписали менший штраф. Адже податковий інспектор, навіть якби і дуже хотів, має право застосувати тільки той штраф чи податок, який чітко визначений законодавчо.

Крім того, досить поганою ідеєю є принести всі документи, які ви маєте, і сказати: "Ось розбирайтесь, все, що маю, показую". В цих документах, дуже ймовірно, будуть якісь недоліки. Тому якщо йдете на виклик, краще беріть тільки паспорт для того, щоб вас ідентифікували. І цього буде достатньо.

За результатами виклику, ви маєте дізнатись, що сталося, та скласти список щодо тих документів, які можна чи треба надати. І вже на основі цієї інформації пообіцяти дати письмовий лист-відповідь, який буде чітко аргументовано, структуровано доводити вашу правоту.

Відповіді на запитання податківців краще готувати на основі певних роз'яснень податківців. Краще – індивідуальних податкових консультацій, які є на сайті ДПС. Це в рази підвищить авторитетність ваших аргументів і, відповідно, зменшить ризик проблем.

Найчастіше в податкову зараз викликають за результатами камеральної перевірки. Це коли інспектор переглянув інформацію в базі даних і має до вас певні запитання щодо цієї інформації. Тут важливо, що ця перевірка може проводитися не пізніше 30 днів з моменту граничної дати для подання звітної декларації. Якщо ці 30 днів минули, ви можете апелювати стосовно того, що камеральна перевірка не може відбуватись.

Також пам'ятайте, виписку з банківського рахунку чи інші первинні документи у вас можуть попросити тільки під час планової чи позапланової перевірки. А камеральна перевірка, як і просто лист чи запит, не є підставою для надання таких документів.