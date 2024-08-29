Что делать, если Государственная налоговая служба (ГНС) вызывает предпринимателя для дачи объяснений?

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Почему это происходит, как ГНС может это сделать и как себя вести в таких случаях?

На эти и другие вопросы отвечает адвокат Богдан Янкив. LIGA.net с разрешения автора публикует конспект по его YouTube-каналу.

Что может заинтересовать налоговиков – перечень типичных случаев

Самая обычная причина сейчас – разногласия. Если в Приложении 4ДФ объединенной отчетности по налогу на доходы и ЕСВ подали разные данные. К примеру, контрагенты задекларировали, что перевели вам 10 миллионов гривен, а вы в своей декларации указали меньшую сумму. Это может быть, как вариант, из-за ошибки в отчетах, уплаты комиссионных и так далее.

Довольно часто налоговики вызывают тех, кто работает по комиссионным договорам, договорам транспортного экспедирования, чтобы объяснили, почему задекларирован только чистый доход, а не полный денежный оборот.

Также встречаются случаи, когда ГНС вызывает к себе и просит подтвердить, что ФОП осуществляет не расчетные операции и именно поэтому у него нет кассового аппарата (РРО/ПРРО).

Как реагировать на вызов ГНС

ГНС может приглашать налогоплательщиков или их представителей для дачи объяснений согласно нормам Налогового кодекса. Такие приглашения направляются с целью проверки правильности уплаты налогов или соблюдения законодательства о финансовом мониторинге.

Условно – чтобы узнать, почему какую-то сумму доходов вы задекларировали или наоборот почему какую-то сумму доходов вы не задекларировали.

При этом инспектор должен отправить вам письмо не позднее чем за 10 дней до даты приглашения с уведомлением о вручении. Или его могут направить в электронный кабинет налогов. Здесь важно, что в этом письме обязательно должно быть указано основание приглашения. Также должны быть дата и время, когда вам нужно прийти.

Если это приглашение просто по телефону, вроде "придите, поговорим", можно юридически игнорировать. Но когда это официальное письмо-приглашение – реагировать на него обязательно. Так как за его игнорирование можно получить штраф, налоговый арест, а также сообщение о розыске в полицию.

В случае получения приглашения можно:

ответить письмом, в котором все подробно расписать;

лично прийти и выяснить ситуацию;

отправить своего представителя по доверенности, чтобы он выяснил детали.

Даже если вы не пойдете сами, а просто отпишете письмо, это лишит ГНС их права применить к вам арест или штраф. В нем сообщите, что не разбираетесь в этом вопросе и не знаете ответа, поэтому должны дополнительно посоветоваться с юристом и только тогда сможете ответить, например, письменно.

В случае личной встречи не следует писать объяснение, которое может продиктовать инспектор. Также не стоит просить или предлагать, чтобы выписали меньший штраф. Ведь налоговый инспектор, даже если бы очень хотел, имеет право применить только тот штраф или налог, который четко определен законодательно.

Кроме того, достаточно плохой идеей будет принести все документы, которые у вас есть, и сказать: "Вот разбирайтесь, все, что есть, показываю". В этих документах, очень вероятно, будут какие-то недостатки. Поэтому если идете по вызову, лучше берите только паспорт для того, чтобы вас идентифицировали. И этого будет достаточно.

По результатам вызова, вы должны узнать, что произошло, и составить список документов, которые можно или нужно предоставить. И уже на основе этой информации пообещать дать письменный ответ, который будет четко аргументировано, структурировано доказывать вашу правоту.

Ответы на вопросы налоговиков лучше готовить на основе определенных разъяснений налоговиков. Лучше – индивидуальные налоговые консультации, которые есть на сайте ГНС. Это в разы повысит авторитетность ваших аргументов и, соответственно, снизит риск проблем.

Чаще всего в налоговую сейчас вызывают по результатам камеральной проверки. Это когда инспектор просмотрел информацию в базе данных и имеет к вам определенные вопросы по поводу этой информации. Здесь важно, что эта проверка может производиться не позднее 30 дней с момента предельной даты для подачи отчетной декларации. Если эти 30 дней прошли, вы можете апеллировать к тому, что камеральная проверка не может происходить.

Также помните, что выписку с банковского счета или другие первичные документы у вас могут попросить исключительно во время плановой или внеплановой проверки. А камеральная проверка, как и просто письмо или запрос, не является основанием для предоставления таких документов.