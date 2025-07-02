Війна, кризи, нестабільність – усе це зробило питання персональних фінансів не теоретичним, а життєво необхідним. Усе більше українців замислюються, як не просто дожити до зарплати, а мати фінансову подушку.

Як закрити проблемну кредитку та вилізти з боргової ями? Чому інвестувати з чатом GPT – це погана ідея? Як почати відкладати кошти навіть з маленьких сум? У що краще зараз вкладати кошти? Як мінімізувати імпульсивні покупки? Чому не завжди варто слідувати фінансовим лайфхакам у соцмережах? Про все це та багато іншого – в інтервʼю LIGA.net з Оксаною Желєзко, фінансовою консультанткою й авторкою подкасту "Заплати собі сама".