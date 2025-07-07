УП: Донька ексміністра Злочевського влаштувала весілля в Тоскані за 1 млн євро

Замок Кастелфалфі, де відбулося весілля Злочевських-Фісталів. Фото: УП

В Італії відбулося розкішне весілля доньки колишнього міністра екології Миколи Злочевського – Анни. Нареченим став Антон Фісталь – представник родини, пов’язаної з великим медичним бізнесом в Україні. Про це йдеться в новому розслідуванні "Непокараний Зло" журналістів Української правди.

Де святкували

Весілля тривало кілька днів і проходило у середньовічному замку Castel Falfi у Тоскані, за годину їзди від Флоренції. Це п’ятизірковий готель-курорт з історією понад 800 років, вартість проживання в якому стартує від 85 000 грн за добу.

Фото: УП

"Місце, де знімальна група фіксувала гостей, охоронців та весільні приготування, – палац у Кастелфалфі, оточений лісами й камерами безпеки", – повідомляють журналісти УП.

Хто наречені

Фото: УП

Анна Злочевська – донька Миколи Злочевського, ексміністра та колишнього нардепа від Партії регіонів, який нині володіє газовим бізнесом в Україні, зареєстрованим на доньок та кіпрські офшори. Родина живе переважно за кордоном, зокрема на Кіпрі.

Антон Фісталь – онук відомого донецького хірурга Еміля Фісталя та племінник Германа Фісталя, якого нещодавно затримало НАБУ. Його компанії підозрюють у завищенні цін на медобладнання на сотні мільйонів гривень. НАБУ і САП називають Германа Фісталя керівником злочинної організації, що наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Гості, охорона та бюджет

За даними УП, на весілля прибули близько 150 гостей. На території працювала приватна охорона, готель оточували джипи з охоронцями, а знімальну групу видання супроводжували машини з позначкою "Security".

УП зазначає, що оренда локації, кейтеринг та обслуговування могли коштувати близько 1 млн євро, посилаючись на профільні весільні агентства.