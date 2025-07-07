УП: Дочь экс-министра Злочевского устроила свадьбу в Тоскане за 1 млн евро

Николай Злочевский. Фото: liga.net

В Италии состоялась роскошная свадьба дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского – Анны. Женихом стал Антон Фисталь – представитель семьи, связанной с крупным медицинским бизнесом в Украине. Об этом говорится в новом расследовании "Ненаказанное зло" журналистов Украинской правды.

Где праздновали

Свадьба длилась несколько дней и проходила в средневековом замке Castel Falfi в Тоскане, в часе езды от Флоренции. Это пятизвездочный отель-курорт с более 800-летней историей, стоимость проживания в нем начинается от 85 000 грн за ночь.

Фото: УП

"Место, где съемочная группа фиксировала гостей, охрану и свадебные приготовления, – это дворец в Кастельфальфи, окруженный лесами и камерами безопасности", – сообщают журналисты УП.

Кто молодожены

Фото: УП

Анна Злочевская – дочь Николая Злочевского, экс-министра и бывшего депутата от Партии регионов, который в настоящее время владеет газовым бизнесом в Украине, зарегистрированным на дочерей и кипрские офшоры. Семья проживает преимущественно за границей, в частности на Кипре.

Антон Фисталь – внук известного донецкого хирурга Эмиля Фисталя и племянник Германа Фисталя, который недавно был задержан НАБУ. Его компании подозревают в завышении цен на медицинское оборудование на сотни миллионов гривен. НАБУ и САП называют Германа Фисталя руководителем преступной организации, которая наживалась на закупках медицинского оборудования для онкобольных.

Гости, охрана и бюджет

По данным УП, на свадьбу прибыло около 150 гостей. На территории работала частная охрана, отель был окружен джипами с охранниками, а съемочную группу издания сопровождали машины с надписью "Security".

УП отмечает, что аренда помещения, кейтеринг и обслуживание могли обойтись примерно в 1 млн евро, ссылаясь на специализированные свадебные агентства.