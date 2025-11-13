РНБО ввела санкції проти Міндіча й Цукермана на три роки

Фото: пресслужба Офісу президента

Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти двох фігурантів "плівок Міндіча" – самого Тімура Міндіча, а також Олександра Цукермана. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського № 843/2025.

Проти обох бізнесменів, громадян Ізраїлю, вводиться пакет із 18 обмежень, серед яких – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами та позбавлення державних нагород й інших форм відзначення (безстроково).

11 листопада НАБУ повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в Енергоатомі в межах операції "Мідас", серед яких є близький до Зеленського бізнесмен Міндіч.

Міндіча не затримали, тому що він встиг виїхати за кордон до оголошення підозри.

Бізнесмен раніше був відомий насамперед як співвласник продюсерської студії "Квартал 95" і близький друг президента Володимира Зеленського. У 2019 році бізнесмен Ігор Коломойський розповідав, що Міндіч є його партнером "у кількох, не надто важливих проєктах", певний час зустрічався з його донькою і саме він познайомив Коломойського із Зеленським.

Міндіч підтримував Зеленського під час передвиборчої кампанії у 2019 році, а під час пандемії 2020-го журналісти зафіксували, що бізнесмен неофіційно відвідував Офіс президента, пояснюючи це "благодійністю".

Також не затримали Олександра Цукермана, який разом із Міндічем вважається слідством ключовим керівником потенційно злочинної діяльності в Енергоатомі (інші члени організації називали його "Шеф").

Саме Цукерман, за версією слідства, призначав псевдоніми іншим учасникам організації та особам, які користувалися її послугами.