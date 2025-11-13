СНБО ввел санкции против Миндича и Цукермана на три года

Фото: пресс-служба Офиса президента

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против двух фигурантов "пленок Миндича" – самого Тимура Миндича, а также Александра Цукермана. Об этом сообщается в указе президента Владимира Зеленского № 843/2025.

Против обоих бизнесменов, граждан Израиля, вводится пакет из 18 ограничений, среди которых – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами и лишение государственных наград и других форм отличия (бессрочно).

11 ноября НАБУ сообщило о подозрении семерым фигурантам дела о коррупции в Энергоатоме в рамках операции "Мидас", среди которых есть близкий к Зеленскому бизнесмен Миндич.

Миндича не задержали, потому что он успел выехать за границу до объявления подозрения.

Бизнесмен ранее был известен прежде всего как совладелец продюсерской студии "Квартал 95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В 2019 году бизнесмен Игорь Коломойский рассказывал, что Миндич является его партнером "в нескольких, не слишком важных проектах", некоторое время встречался с его дочерью и именно он познакомил Коломойского с Зеленским.

Миндич поддерживал Зеленского во время предвыборной кампании в 2019 году, а во время пандемии 2020-го журналисты зафиксировали, что бизнесмен неофициально посещал Офис президента, объясняя это "благотворительностью".

Также не задержали Александра Цукермана, который вместе с Миндичем считается следствием ключевым руководителем потенциально преступной деятельности в Энергоатоме (другие члены организации называли его "Шеф").

Именно Цукерман, по версии следствия, назначал псевдонимы другим участникам организации и лицам, которые пользовались ее услугами.