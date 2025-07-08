Росія встановила антирекорд: дефіцит бюджету країни злетів ушестеро за рік

Дефіцит бюджету Росії вже майже досяг річного ліміту – 3,7 трлн рублів, або 1,7% ВВП

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Дефіцит бюджету Росії за перше півріччя 2025 року досяг 3,7 трлн рублів ($47 млрд), або 1,7% ВВП, що більш ніж ушестеро перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Про це свідчить попередня оцінка Мінфіну РФ.

У другому кварталі дефіцит бюджету країни зріс на 78% проти першого і став рекордним за останні роки.

The Moscow Times зазначає, що основною причиною такого розриву стали обвал нафтогазових доходів Росії та зростання витрат.

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Міністерство фінансів уже витратило половину річного бюджету – 21,3 трлн ($270 млрд) із запланованих 42,3 трлн рублів ($540 млрд), а от доходів зібрало лише 17,6 трлн рублів ($220 млрд) з очікуваних 38,5 трлн рублів ($490 млрд).

Наразі річний дефіцит вже майже досяг річного плану Мінфіну РФ (3,8 трлн рублів). Спочатку уряд країни розраховував на втричі менший дефіцит – лише 1,2 трлн рублів ($15 млрд).

Попри падіння нафтових доходів на 17%, інші доходи РФ зросли на 13%. Проте експерти сумніваються, що позитивна динаміка збережеться через загальне уповільнення економіки та інфляційний тиск.

Особливе занепокоєння викликає податок на додану вартість (ПДВ), який вважається непрямим індикатором економічної активності. Надходження від ПДВ зросли лише на 7–9% – значно менше, ніж тогорічні понад 21%.