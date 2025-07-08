Россия установила антирекорд: дефицит бюджета страны взлетел в шесть раз за год
Дефицит бюджета России за первое полугодие 2025 года достиг 3,7 трлн рублей ($47 млрд), или 1,7% ВВП, что более чем в шесть раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствует предварительная оценка Минфина РФ.
Во втором квартале дефицит бюджета страны вырос на 78% по сравнению с первым и стал рекордным за последние годы.
The Moscow Times отмечает, что основной причиной такого разрыва стали обвал нефтегазовых доходов России и рост расходов.
Министерство финансов уже потратило половину годового бюджета – 21,3 трлн ($270 млрд) из запланированных 42,3 трлн рублей ($540 млрд), а вот доходов собрало лишь 17,6 трлн рублей ($220 млрд) из ожидаемых 38,5 трлн рублей ($490 млрд).
Сейчас годовой дефицит уже почти достиг годового плана Минфина РФ (3,8 трлн рублей). Сначала правительство страны рассчитывало на втрое меньший дефицит – всего 1,2 трлн рублей ($15 млрд).
Несмотря на падение нефтяных доходов на 17%, другие доходы РФ выросли на 13%. Однако эксперты сомневаются, что положительная динамика сохранится из-за общего замедления экономики и инфляционного давления.
Особое беспокойство вызывает налог на добавленную стоимость (НДС), который считается косвенным индикатором экономической активности. Поступления от НДС выросли всего на 7-9% – значительно меньше, чем прошлогодние более 21%.
- Доходы России от продажи нефти и газа впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей за месяц. В июне они составили 494,8 млрд рублей.