Война, кризисы, нестабильность – все это превратило вопрос личных финансов из теоретического в жизненно необходимый. Все больше украинцев задумываются о том, как не просто дожить до зарплаты, а обеспечить финансовую подушку.

Как закрыть проблемную кредитную карту и выбраться из долговой ямы? Почему инвестировать с помощью чата GPT – плохая идея? Как начать откладывать деньги, даже с небольших сумм? Во что лучше сейчас вкладывать деньги? Как свести к минимуму импульсивные покупки? Почему не всегда стоит следовать финансовым лайфхакам в социальных сетях? Обо всем этом и многом другом – в интервью LIGA.net с Оксаной Железко, финансовой консультанткой и автором подкаста "Заплати собі сама".