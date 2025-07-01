Сенат США одобрил "великий, прекрасный" законопроект Трампа: решающий голос отдал Вэнс

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс (фото - EPA)

Республиканцы в Сенате США во вторник, 1 июля, после более чем 24-часовых дебатов с минимальным преимуществом голосов провели законопроект президента Дональда Трампа о налоговых льготах и ​​сокращении расходов. Об этом сообщает ряд западных СМИ, в частности AP, Bloomberg, Reuters и другие.

Только трое из 53 республиканцев присоединились к демократам, чтобы проголосовать против пакета, который был принят 51-50 после того, как вице-президент Дж. Д. Вэнс отдал решающий голос.

Против законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Рэнд Пол из Кентукки, Том Тиллис из Северной Каролины и Сьюзан Коллинз из штата Мэн.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты) защищал законопроект, заявив, что он выполняет предвыборные обещания Трампа.

"Никаких налогов на чаевые, никаких налогов на сверхурочные, более низкие налоги для пожилых людей, для получателей пособий по социальному обеспечению, – сказал Тьюн. – Все это направлено на работающих американцев, работающие семьи".

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот, введенных во время первого срока Трампа, увеличение расходов на безопасность границ, отмену налоговых льгот на чистую энергетику и сокращение социальных программ, таких как Medicaid и продовольственные талоны, что вызвало критику со стороны демократов.

Закон сохранит налоговые льготы для богатых и увеличит бюджетный дефицит, что вызывает опасения у инвесторов. Он также увеличит военные расходы и финансирование иммиграционной безопасности.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, налоговые положения пакета увеличат дефицит бюджета на $3,8 млрд до 2034 года.