Илон Маск назвал "один большой красивый законопроект" Трампа "мерзкой гадостью"
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск подверг резкой критике так называемый один большой красивый законопроект о налогах и расходах президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X (Twitter).
"Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот массивный, возмутительный, наполненный свининой законопроект о расходах Конгресса является отвратительной мерзостью. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете это", – написал Маск.
По мнению Маска, законопроект "значительно увеличит и без того гигантский бюджетный дефицит до $2,5 трлн и обременит граждан Америки сокрушительно неподъемным долгом".
"Конгресс делает Америку банкротом", – добавил Маск.
"Один большой красивый законопроект" Трампа имеет целью продлить срок действия налоговых льгот и вложить миллиарды долларов в охрану границы.
Он разработан, чтобы закрепить большую часть налогового закона 2017 года, принятого при первом президентском сроке Трампа, и сочетает это с масштабными сокращениями программ социального обеспечения.
Законопроект продолжит понижение налога на доходы физических лиц, увеличит налоговый кредит на детей и отменит федеральные налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не согласился с мнением Трампа: "Со всем уважением, Илон просто ошибается относительно "одного большого прекрасного законопроекта". Он обеспечит безопасность наших границ, предоставит исторические налоговые льготы для трудолюбивых американцев, освободит американское энергетическое доминирование".
- В мае 2025 года Маск объявил, что завершает свою работу в правительстве США в должности специального государственного служащего.
- 30 мая The New York Times опубликовал расследование, в котором говорится, что Илон Маск регулярно употреблял кетамин и экстази во время сотрудничества с Трампом.