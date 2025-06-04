Ілон Маск назвав "один великий красивий законопроєкт" Трампа "мерзенною гидотою"
Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск різко розкритикував так званий один великий красивий законопроєкт про податки та витрати президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
"Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей масивний, обурливий, нашпигований лобістськими витратами законопроєкт про витрати Конгресу є огидною мерзотою. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви знаєте це",– написав Маск.
На думку Маска, законопроєкт "значно збільшить і без того гігантський бюджетний дефіцит до $2,5 трлн і обтяжить громадян Америки нищівно непосильним боргом".
"Конгрес робить Америку банкрутом", – додав Маск.
"Один великий красивий законопроєкт" Трампа має на меті продовжити термін дії податкових пільг та вкласти мільярди доларів в охорону кордону.
Він розроблений, щоб закріпити більшу частину податкового закону 2017 року, ухваленого за часів першого президентського терміну Трампа, і поєднує це з масштабними скороченнями програм соціального забезпечення.
Законопроєкт продовжить зниження податку на доходи фізичних осіб, збільшить податковий кредит на дітей і скасує федеральні податки на чайові та оплату понаднормової роботи.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон не погодився із думкою Трампа: "З усією повагою, Ілон просто помиляється щодо "одного великого прекрасного законопроєкту". Він забезпечить безпеку наших кордонів, надасть історичні податкові пільги для працьовитих американців, вивільнить американське енергетичне домінування, скоротить витрати і відновить мир за допомогою сили".
- У травні 2025 року Маск оголосив, що завершує свою роботу в уряді США на посаді спеціального державного службовця.
- 30 травня The New York Times опублікував розслідування, в якому йдеться про те, що Ілон Маск регулярно вживав кетамін та екстазі під час співпраці з Трампом.