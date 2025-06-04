Ілон Маск назвав "один великий красивий законопроєкт" Трампа "мерзенною гидотою"

Фото: Ілон Маск / EPA

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск різко розкритикував так званий один великий красивий законопроєкт про податки та витрати президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей масивний, обурливий, нашпигований лобістськими витратами законопроєкт про витрати Конгресу є огидною мерзотою. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви знаєте це",– написав Маск.

На думку Маска, законопроєкт "значно збільшить і без того гігантський бюджетний дефіцит до $2,5 трлн і обтяжить громадян Америки нищівно непосильним боргом".

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"Конгрес робить Америку банкрутом", – додав Маск.

"Один великий красивий законопроєкт" Трампа має на меті продовжити термін дії податкових пільг та вкласти мільярди доларів в охорону кордону.

Він розроблений, щоб закріпити більшу частину податкового закону 2017 року, ухваленого за часів першого президентського терміну Трампа, і поєднує це з масштабними скороченнями програм соціального забезпечення.

Законопроєкт продовжить зниження податку на доходи фізичних осіб, збільшить податковий кредит на дітей і скасує федеральні податки на чайові та оплату понаднормової роботи.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не погодився із думкою Трампа: "З усією повагою, Ілон просто помиляється щодо "одного великого прекрасного законопроєкту". Він забезпечить безпеку наших кордонів, надасть історичні податкові пільги для працьовитих американців, вивільнить американське енергетичне домінування, скоротить витрати і відновить мир за допомогою сили".