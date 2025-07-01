Сенат США схвалив "великий, красивий" законопроєкт Трампа: вирішальний голос віддав Венс

Віцепрезидент США Дж. Д. Венс (фото - EPA)

Республіканці у Сенаті США у вівторок, 1 липня, після більш як 24-годинних дебатів з мінімальною перевагою голосів провели законопроєкт президента Дональда Трампа про податкові пільги та скорочення витрат. Про це повідомляє низка західних ЗМІ, зокрема AP, Bloomberg, Reuters та інші.

Лише троє із 53 республіканців Сенату приєдналися до демократів, щоб проголосувати проти пакета, який було ухвалено 51-50 після того, як віцепрезидент Дж. Д. Венс віддав вирішальний голос.

Проти законопроєкту виступили сенатори-республіканці Ренд Пол з Кентуккі, Том Тілліс з Північної Кароліни і Сьюзан Коллінз зі штату Мен.

Лідер сенатської більшості Джон Тьюн (республіканець, Південна Дакота) захищав законопроєкт, заявивши, що він виконує передвиборчі обіцянки Трампа.

"Жодних податків на чайові, жодних податків на понаднормові, нижчі податки для людей похилого віку, для одержувачів соціального забезпечення, – сказав Тьюн. – Усе це націлено на американців, їх сім'ї, що працюють".

Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг, запроваджених за першої каденції Трампа, збільшення витрат на безпеку кордонів, скасування податкових пільг на чисту енергетику і скорочення соціальних програм, таких, як Medicaid і продовольчі талони, що викликало критику демократів.

Закон збереже податкові пільги для багатих і збільшить дефіцит бюджету, що викликає побоювання серед інвесторів. Також він збільшить військові витрати та фінансування імміграційної безпеки.

За даними Бюджетного управління Конгресу США, податкові положення пакета збільшать дефіцит бюджету на $3,8 млрд до 2034 року.