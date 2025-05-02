Трамп пропонує скоротити федеральний бюджет на $163 млрд і спрямувати $1 трлн на оборону

Білий дім надав бюджетний запит на 2026 фінансовий рік

Президент США Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю надав бюджетний запит Білого дому на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає різке скорочення необоронних програм та одночасне збільшення фінансування оборони та прикордонних служб.

Так, не пов'язані з обороною видатки пропонується скоротити на 22,6% ($163 млрд) – до найнижчого рівня з 2017 року.

Водночас фінансування оборони передбачається збільшити на 13% – до $1,01 трлн. Ця сума призначена для підтримки плану національної безпеки, включно з реформою Пентагону.

Запит перевищує загальні витрати на національну безпеку у розмірі $892,3 млрд цього року.

Збільшення оборонного бюджету, йдеться в документі, дасть змогу, зокрема, "запобігати китайській агресії" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, посилити ВПК США, наприклад, збільшити можливості з будівництва військових кораблів.

Кошти планують спрямувати на розробку системи протиракетної оборони "Золотий купол", літаків F-47. Також планується "модернізувати ядерний арсенал", підвищити зарплати військовослужбовцям на 3,8%.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет – такий, який покладе край фінансуванню нашого занепаду, поставить американців на перше місце і забезпечить безпрецедентну підтримку нашої армії та внутрішньої безпеки", – заявив директор Адміністративно-бюджетного управління Расс Воут.

Витрати на внутрішню безпеку передбачаються на рівні $175 млрд, тобто майже на 65% більше проти затверджених рівнів 2025 року.

Бюджет Білого дому передбачає також додаткові $500 млн на зміцнення безпеки кордонів та депортації нелегальних мігрантів, а також $766 млн на закупівлю технологій для безпеки кордонів та фінансування утримання 22 000 агентів прикордонної служби і найму додаткових працівників митниці.

Водночас передбачається значне скорочення фінансування низки міністерств – житлового будівництва, освіти, праці тощо, а також Федерального бюро розслідувань.

Бюджетний запит має розглянути Конгрес США.