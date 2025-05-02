Трамп предлагает сократить федеральный бюджет на $163 млрд и направить $1 трлн на оборону

Президент США Дональд Трамп (фото – EPA)

Президент США Дональд Трамп в пятницу предоставил бюджетный запрос Белого дома на 2026 год финансовый год. Документ предполагает резкое сокращение необоронных программ и одновременное увеличение финансирования обороны и пограничных служб.

Так, не связанные с обороной расходы предлагается сократить на 22,6% ($163 млрд) – до самого низкого уровня с 2017 года.

В то же время финансирование обороны предполагается увеличить на 13% – до $1,01 трлн. Эта сумма предназначена для поддержания плана национальной безопасности, включая реформу Пентагона.

Запрос превышает общие расходы по национальной безопасности в размере $892,3 млрд в этом году.

Увеличение оборонного бюджета, сказано в документе, позволит, в частности, "предотвращать китайскую агрессию" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилить ВПК США, например, увеличить возможности по строительству военных кораблей.

Средства планируют направить на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол", самолетов F-47. Также планируется модернизировать ядерный арсенал, повысить зарплаты военнослужащим на 3,8%.

"В этот критический момент нам нужен исторический бюджет – такой, который положит конец финансированию нашего упадка, поставит американцев во главу угла и обеспечит беспрецедентную поддержку нашей армии и внутренней безопасности", – заявил директор Административно-бюджетного управления Расс Воут.

Расходы на внутреннюю безопасность предполагаются на уровне $175 млрд, то есть почти на 65% больше по сравнению с утвержденными уровнями 2025 года.

Бюджет Белого дома предусматривает также дополнительные $500 млн на укрепление безопасности границ и депортации нелегальных мигрантов, а также $766 млн на закупку технологий для безопасности границ и финансирование содержания 22 000 агентов пограничной службы и найма дополнительных сотрудников таможни.

В то же время предполагается значительное сокращение финансирования ряда министерств – жилищного строительства, образования, труда и т.д., а также Федерального бюро расследований.

Бюджетный запрос должен быть рассмотрен Конгрессом США.